В МИД Армении сообщили о регрессе в предложениях Баку о мирном договоре

Ереван видит определенный регресс в предложениях Баку по заключению мирного договора. Об этом в среду, 10 января, сообщил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе совместной пресс-конференции со своим греческим коллегой Йоргосом Герапетритисом.