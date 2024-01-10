В МИД Армении сообщили о регрессе в предложениях Баку о мирном договоре

Ереван видит определенный регресс в предложениях Баку по заключению мирного договора. Об этом в среду, 10 января, сообщил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе совместной пресс-конференции со своим греческим коллегой Йоргосом Герапетритисом.
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