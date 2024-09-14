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Герой России подполковник Данилов рассказал про оборону Малой Локни

Герой России подполковник Данилов рассказал про оборону Малой Локни

Герой России подполковник Александр Данилов, командир батальона 44-го армейского корпуса, рассказал про оборону Малой Локни, в ходе которой российски войска на протяжении двух недель удерживали превосходящие силы украинских оккупантов.

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