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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Азербайджанцы потеряли берега – угрозы главному редактору информационного агентства «Регнум» Марине Ахмедовой

Азербайджанцы потеряли берега – угрозы главному редактору информационного агентства «Регнум» Марине Ахмедовой

ГЛАВЕ РОССИЙСКОГО СМИ УГРОЖАЮТ ЛИЦА ЗАГАДОЧНОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ — ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО Официальное сообщение следственного комитата: "Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело об угрозах главному редактору информационного агентства «Регнум» В медиапространстве сообщается, что главному редактору информационного агентства «Регнум» поступают угрозы физической расправы с требованиями отказа от публикаций с упоминанием одной из национальностей.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Может пора их поставить на место « вогнать в рамки»?!
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6 час.
вд
валерий двойнишников
Пока у власти все хорошо за высоким заборам, эти дикари и дальше будут вытирать ноги об Россию.
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5 час.
anna_n8mailru Надежда Антошкина
Пошли все ВОН!!!. Ещё эти твари будут нам РУССКИМ угрожать.
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5 час.
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