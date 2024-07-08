Reuters заметил несостыковку амбиций Запада по изоляции РФ с 50% ростом доходов российского бюджета в 2024 году.

Агентство Reuters представило крайне неприятную статистику по нефтегазовым доходам РФ. Мало того что амбиции Запада по изоляции России не оправдались, так Москва еще и игру перевернула в свою пользу, выйдя в 50%-й прирост.
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