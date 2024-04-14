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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ирина Казакевич: «В этом году в женском биатлоне 5-6 человек могли бороться за победу в общем зачете Кубка мира. Была очень плотная борьба, и это замечательно»

– В этом сезоне вы следили за международными стартами – Кубками мира и чемпионатом мира? – Да, я посмотрела почти все гонки чемпионата мира, когда мы были в Златоусте.

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