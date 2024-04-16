Глава МАГАТЭ Гросси: мы не будем скрывать информацию про обстрелы ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не собирается скрывать сведения о чьей-либо причастности к обстрелам Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), но сообщает о чем-либо, только когда есть свидетельства.
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