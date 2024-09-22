Как откроются рынки 23 сентября?

К концу недели нацвалюта ускорила падение. Эксперты на рынке отмечают, что ослабление рубля в ближайшие недели также продолжитсяОфициальный курс доллара за текущую неделю вырос более чем на полтора рубля.
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