Отар Кушанашвили публично извинился перед Катей Лель: «Дорогая подруга»

Ранее между бывшими друзьями произошел конфликт Отар Кушанашвили/Катя Лель соцсети Около недели назад в СМИ появилась информация, что певица Катя Лель подала в суд на онкобольного журналиста Отара Кушанашвили.
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