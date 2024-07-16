Юные карагандинцы одержали победу в Национальной школьной лиге по гандболу

В соревнованиях участвовали 12 команд. Карагандинскую область представляла сборная команда ОШ № 32 под руководством учителей физкультуры Татьяны Кошкиной и Руслана Девяткина, передает пресс-центр Акимат Карагандинской области.
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