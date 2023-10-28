Любовь, предательство, война: Три индейские принцессы и их отношения с белыми завоевателями

Принцесса Малинче помогала испанцам уничтожать империю, которую ненавидела. Фреска Роберт Куэво дель Рио Если бы испанцы торговали с инками, а не истребляли их, Европа знала бы антибиотики уже в семнадцатом веке.
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