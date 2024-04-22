Собянин: Несырьевой экспорт из Москвы в дружественные страны вырос почти на 9%

Объем несырьевого экспорта вырос почти на 9% Объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в дружественные страны вырос в 2023 году почти на 9%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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