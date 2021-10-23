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    А долгов сколько?265 млрд долларов...

Выставка об истории СВМДА открылась в столице Казахстана

Нур-Султан, 22 октября /Синьхуа/ -- В музее первого президента Казахстана в пятницу состоялось торжественное открытие выставки "Форум взаимодействия и доверия", посвященной истории и развитию Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

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