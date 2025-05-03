Какие законы в сфере недвижимости заработали в мае 2025 года?

В мае 2025 года вступят в силу несколько законов, регулирующих условия выкупа земельных участков, правила уведомления собственников об определении машино-мест, исправление ошибок в ЕГРН, а также порядок предоставления жилищных выплат сотрудникам ведомств.
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