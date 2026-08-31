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Apple меняет CEO: Тим Кук за 14 лет разогнал акции более чем на 2000%

Apple меняет CEO: Тим Кук за 14 лет разогнал акции более чем на 2000%

Тим Кук сегодня покидает пост генерального директора Apple, передавая руководство компанией старшему вице-президенту по разработке аппаратного обеспечения Джону Тернусу.

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