Твои эмоции, когда ты возвращаешься домой из Пакистана

Ещё полдня и дома. Кайф. Не верю даже. Опрятная постель. Не застиранное вылинявшее бельё. Чистый душ! Окно в комнате! Даже два! А еще можно открыть дверь на балкон и вдохнуть чистый морозный воздух (в Пакистан я ездил в ноябре).