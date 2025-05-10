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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тайриз Халибертон набрал 4 очка за 30 минут. Это самый низкий результат за карьеру защитника в матчах плей-офф

В проигранной 3-й игре серии с «Кливлендом» (104:126) Халибертон реализовал 2 из 8 бросков с игры (0 из 1 трехочковых), отдал 5 передач и совершил 3 потери.

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