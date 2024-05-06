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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«МЮ» опустился на 8-е место за три матча до завершения АПЛ. «Ньюкасл» и «Челси» опередили его

«МЮ» опустился на 8-е место за три матча до завершения АПЛ. «Ньюкасл» и «Челси» опередили его

Команда Эрика тен Хага сегодня была разгромлена «Кристал Пэлас» (0:4). Перед этим туром манкунианцы занимали шестую строчку с 54 очками.

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