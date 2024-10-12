Создатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком (настоящее имя — Ким Шмитц) заявил, что Киев уже проиграл в украинском конфликте), при этом мировые средства массовой информации молчат об этом до подведения итогов президентских выборов в Соединённых Штатах.
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