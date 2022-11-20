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  • Татьяна Новикова
    Боже, какой ужас! Только подонок может мусолить эту тему. Мало ли какие трагедии переживает человек и какие совершает...Почему Марк Богат...

Инвалиды пожаловались транспортному прокурору на вокзал Петрозаводска

Владимир Владимиров потребовал разобраться в проблеме и принять меры Северо-Западный транспортный прокурор Владимир Владимиров провел прием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями по вопросам соблюдения прав пассажиров на железной дороге.

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