Инвалиды пожаловались транспортному прокурору на вокзал Петрозаводска

Владимир Владимиров потребовал разобраться в проблеме и принять меры Северо-Западный транспортный прокурор Владимир Владимиров провел прием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями по вопросам соблюдения прав пассажиров на железной дороге.
Владимир Владимиров потребовал разобраться в проблеме и принять меры Северо-Западный транспортный прокурор Владимир Владимиров провел прием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями по вопросам соблюдения прав пассажиров на железной дороге.
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