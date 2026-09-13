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Руни про 0:1 от «Сити»: «МЮ» выглядел беззубым в атаке, Кэррик будет разочарован началом сезона. «Юнайтед» был лучше и до перерыва контролировал игру»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался о поражении от « Манчестер Сити » (0:1) в домашнем матче 4-го тура АПЛ .

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