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ЧМ-2024. Чехия против Дании, Германия сыграет с Латвией, Словакия – с Польшей, Швейцария – с Великобританией

Сборная Чехии сыграет с Данией, Германия – с Латвией, Словакия – с Польшей.  Сборные России и Беларуси в турнире не участвуют.

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