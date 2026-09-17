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Царьград

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DPA: В 2026 во Франкфурте-на-Майне умер третий пациент с малярией

DPA: В 2026 во Франкфурте-на-Майне умер третий пациент с малярией

Во Франкфурте-на-Майне зарегистрирована третья смерть от малярии в 2026 году. Умер житель района Шванхайм, где ранее заболели два человека.

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