Томенко: более 3 тысяч участников спецоперации из Алтайского края вернулись домой

Две трети из них обратились в координационный центр, работающий при Алтайском краевом госпитале для ветеранов войн Свыше 3 тысяч участников специальной военной операции из Алтайского края вернулись домой.
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