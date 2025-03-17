США и ЕС поругались из-за выпивки

@ Zuma\TASS Tекст: Ольга Самофалова Президент США Дональд Трамп возмутился тем, что Евросоюз смеет вводить высокие пошлины на американский виски.
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