Песни, танцы и бои на мечах: как в России отметили День славянской письменности и культуры

МОСКВА, 24 мая, ФедералПресс. Общество «Знание» подготовило более 30 мероприятий, демонстрирующих культуру и фольклор, включая лекции о происхождении и развитии славянской письменности и о том, как менялись языки с течением времени.
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