Прическа может омолодить женщину старше 50 лет, так и «подарить» ей лишние годы. Примеры стильных преображений

Прическа может как заметно омолодить женщину старше 50 лет, так и «подарить» ей лишние годы. Причем речь идет не только непосредственно о стрижке – хотя она должна быть грамотно выполненной и подходящей к типу лица.
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