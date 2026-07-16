В России появилась услуга по страхованию от киберрисков для криптовалютного рынка

На страховом рынке появился прецедент по страхованию от киберрисков платформы, работающих с криптоактивами, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на «Ингосстрах», который и провел первую такую сделку для платформы «Цифровое казначейство».
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