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В России появилась услуга по страхованию от киберрисков для криптовалютного рынка

На страховом рынке появился прецедент по страхованию от киберрисков платформы, работающих с криптоактивами, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на «Ингосстрах», который и провел первую такую сделку для платформы «Цифровое казначейство».

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