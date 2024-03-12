В Маймаксе пассажирский автобус попал в серьезное ДТП

Происшествие, произошедшее сегодня утром, прокомментировал перевозчик ТК «РИКО».По предварительной информации, сегодня, 12 марта, в 05:20 напротив дома №16 по Маймаксанскому шоссе в Архангельске водитель 1988 года рождения управляя пассажирским автобусом марки «МАЗ-206948» городского маршрута № 63, следуя по Маймаксанскому шоссе в направлении поселка Гидролизный, не справился с управлением и допустил наезд на световую опору.
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