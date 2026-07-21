Подготовлены списки литературы для комплектования школьных библиотек

Министерством просвещения РФ подготовлены списки произведений, включенных в федеральные образовательные программы начального, основного и среднего общего образования, произведений, рекомендованных для внеклассного чтения, а также произведений патриотической направленности, созданных современными писателями.
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