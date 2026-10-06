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Царьград

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Нет никакой пользы: профессор Воробьев раскритиковал вакцины от гриппа

Нет никакой пользы: профессор Воробьев раскритиковал вакцины от гриппа

Профессор Воробьев заявил, что подтверждений пользы прививок от гриппа для пациентов нет. А для фармкорпораций – есть.

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