Пожарная безопасность культовых объектов

Инженерами был проведен осмотр помещений культовых учреждений. Особое внимание было уделено исправности автоматических систем противопожарной защиты, наличию первичных средств пожаротушения, содержанию путей эвакуации и эвакуационных выходов.
Инженерами был проведен осмотр помещений культовых учреждений. Особое внимание было уделено исправности автоматических систем противопожарной защиты, наличию первичных средств пожаротушения, содержанию путей эвакуации и эвакуационных выходов.
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