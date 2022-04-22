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Пожарная безопасность культовых объектов

Пожарная безопасность культовых объектов

Инженерами был проведен осмотр помещений культовых учреждений. Особое внимание было уделено исправности автоматических систем противопожарной защиты, наличию первичных средств пожаротушения, содержанию путей эвакуации и эвакуационных выходов.

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