Роковой провал гитлеровских диверсантов на Урале

Daddy Bo

Не всё сказано. Сотрудники Нижнетагильсклго музея на прошедшей в апреле этого года научно-практической конференции затронули и тему этой диверсионной группы. Последовательность событий излагалась в том же порядке, но есть одна особенность. В разработке наших контрдипверсионных органов эта группа шла под кодовым названием "группа трупоедов". Дело в том, что при забросе они оказались в безлюдном участке тайги и к тому же, не смогли найти контейеер с продовольствием. И рация была повреждена при десантировании. Потому, ничего лучшего не придумали, как питаться останками своих же, неудачно высадившихся товарищец, упомянутых в тексте...