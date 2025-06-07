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Роковой провал гитлеровских диверсантов на Урале

Роковой провал гитлеровских диверсантов на Урале

1943 год принес подлинный перелом в войне гитлеровской Германии с Советским Союзом. Красная Армия теснила части вермахта на запад, а исход сражений во многом определяла танковая мощь.

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Комментарии
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Daddy Bo
Не всё сказано. Сотрудники Нижнетагильсклго музея на прошедшей в апреле этого года научно-практической конференции затронули и тему этой диверсионной группы. Последовательность событий излагалась в том же порядке, но есть одна особенность. В разработке наших контрдипверсионных органов эта группа шла под кодовым названием &quot;группа трупоедов&quot;. Дело в том, что при забросе они оказались в безлюдном участке тайги и к тому же, не смогли найти контейеер с продовольствием. И рация была повреждена при десантировании. Потому, ничего лучшего не придумали, как питаться останками своих же, неудачно высадившихся товарищец, упомянутых в тексте...
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