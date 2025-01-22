На месте бывшего стадиона «Сатурн» по улице Бульварной собираются построить бассейн. На строительство объекта выделили 267 миллионов рублей.
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На месте бывшего стадиона «Сатурн» по улице Бульварной собираются построить бассейн. На строительство объекта выделили 267 миллионов рублей.