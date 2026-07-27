Юрист Меркулов раскрыл, кто из сотрудников может законно уйти с работы раньше без потери зарплаты

МОСКВА, 27 июля, ФедералПресс. Некоторые категории работников имеют закрепленное в Трудовом кодексе право на сокращенный день с полной оплатой, тогда как другие могут договориться о раннем уходе неформально.
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