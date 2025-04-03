Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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КНР: пошлины США поставят под угрозу глобальное экономическое развитие

КНР: пошлины США поставят под угрозу глобальное экономическое развитие

Китай примет контрмеры в ответ на новые американские пошлины, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Пока на наших глазах мир разделяется по торговле и экономике. Первый этап мира разделиться на мир России и Китая в БРИКС и  ШОС. И Мир англосаксов под временным управленим США. Сдедующий этап разделения произойдет на Россию, Китай, и США. РВСН.
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18 час.
Daddy Bo
С такими санкциями Америка грозит загнать себя в кризис перепроизводства, оставшись со своими  товарами на руках и с резким падением сбыта. Это именно тот самый режим, в который санкциями пытались загнать Россию. Но влезают они в него совершенно. самостоятельно.
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18 час.
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