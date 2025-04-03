КНР: пошлины США поставят под угрозу глобальное экономическое развитие

Пока на наших глазах мир разделяется по торговле и экономике. Первый этап мира разделиться на мир России и Китая в БРИКС и ШОС. И Мир англосаксов под временным управленим США. Сдедующий этап разделения произойдет на Россию, Китай, и США. РВСН.

Daddy Bo

С такими санкциями Америка грозит загнать себя в кризис перепроизводства, оставшись со своими товарами на руках и с резким падением сбыта. Это именно тот самый режим, в который санкциями пытались загнать Россию. Но влезают они в него совершенно. самостоятельно.