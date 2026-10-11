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Аргументы и Факты

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Минобороны: армия РФ сжимает кольцо окружения ВСУ в Харьковской области

Минобороны: армия РФ сжимает кольцо окружения ВСУ в Харьковской области

Российские войска продолжают планомерное продвижение на харьковском направлении. Как сообщили в Минобороны РФ, подразделения группировки войск «Север» постепенно сужают зону окружения вокруг формирований ВСУ в северо-восточной части региона.

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