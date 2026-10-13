«Уважаю и люблю»: SHAMAN рассказал о смерти близкого человека

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (известный под псевдонимом SHAMAN) рассказал, что его дедушка Николай Владимирович ушел из жизни.
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