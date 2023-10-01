Украинский разработчик создал веб-приложение «Гусятница». С его помощью можно повысить производительность

Львовский разработчик Андрей Гадар создал веб-календарь под названием «Гусятница». С его помощью можно планировать встречи, тем самым повышая производительность, чтобы предприниматели всегда держали руку на пульсе руку на пульсе задач и событий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии