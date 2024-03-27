Что угрожает Сербии: три причины для беспокойства Вучича

У президента Республики Сербия Александра Вучича есть три причины для беспокойства о национальной безопасности страны: склонение со стороны Запада к признанию суверенитета Косово, возможная эскалация отношений России и Украины, а также положение Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины.