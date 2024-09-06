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Лавров назвал хамством заявления Украины о визите Путина в Монголию

Лавров назвал хамством заявления Украины о визите Путина в Монголию

Заявления официальных лиц Украины в адрес третьих стран и их отношений с Россией — хамство. Так слова официального представителя МИД Украины Георгия Тихого о визите президента России Владимира Путина в Монголию прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК.

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