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Эта ошибка повлияет на пенсию! Раскрыто, что может снизить размер выплат

Эта ошибка повлияет на пенсию! Раскрыто, что может снизить размер выплат

Эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения Президентской академии, доцент Екатерина Медякова в беседе с РИА Новости перечислила обстоятельства, способные привести к уменьшению размера будущей пенсии россиянина.

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