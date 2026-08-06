Эта ошибка повлияет на пенсию! Раскрыто, что может снизить размер выплат

Эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения Президентской академии, доцент Екатерина Медякова в беседе с РИА Новости перечислила обстоятельства, способные привести к уменьшению размера будущей пенсии россиянина.
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