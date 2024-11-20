На «Госуслугах» появилась возможность восстановления и замены документов

Это сервисы, которые могут потребоваться человеку в определённые жизненные периоды.Теперь они предоставляются на единой платформе — портале «Госуслуги», который развивается в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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