Сегодня соль стоит копейки и найдется почти на каждой кухне. А когда-то ею расплачивались, пополняли государственную казну, и рост ее цены становился поводом для бунтов.
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