Царукян встретится с Оливейрой, победитель получит титульный бой с Махачевым

Арман Царукян и Чарльз Оливейра встретятся на турнире UFC 300. Глава UFC Дэна Уайт на своей странице в социальной сети объявил об ещё одном крупном поединке юбилейного турнира UFC 300, проведение которого запланировано на 13 апреля в Лас-Вегасе.