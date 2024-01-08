Царукян встретится с Оливейрой, победитель получит титульный бой с Махачевым

Арман Царукян и Чарльз Оливейра встретятся на турнире UFC 300. Глава UFC Дэна Уайт на своей странице в социальной сети объявил об ещё одном крупном поединке юбилейного турнира UFC 300, проведение которого запланировано на 13 апреля в Лас-Вегасе.
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