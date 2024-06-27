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Царьград

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Ситуация на Донецком направлении оказалась крайне тяжёлой для русских бойцов. Несмотря на то, что все источники вновь бегут "впереди паровоза", описывая происходящее в Красногоровке, никто не замечает самого очевидно.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Пора уже перестать стеснятся воевать, снять белые перчатки закатать рукава, и забросать расположения ВСУ и загрядотрядов ФАБ-3000,сразу и штук 50-60 и фсё.
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