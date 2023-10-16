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Закон, порядок, государство

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  • Nikolia Vovchenko
    Ну и как назвать этого деятеля,который написал заголовок,а на деле оказалось совсем другое....Ах,да,афтер ведь задумы...Увеличат в 4 раза...
  • Малик Гумеров
    КАРТИНА МАСЛОМ =  Чтобы корова  больше доилась = нужно ее меньше кормить и чаще доить !  Подход госдуры ясен !       ...Увеличат в 4 раза...
  • radiofree RF
    Ни хрена они не добавили,как была пенсия так и осталась.Фейк.По 15 000 рублей ...

"Литература Тихоокеанской России" пришла во всемирно известный университет Хангук в Сеуле

"Литература Тихоокеанской России" пришла во всемирно известный университет Хангук в Сеуле

Международная программа VI фестиваля "Литература Тихоокеанской России" (6+, ЛиТР) в рамках форума "Литературные мосты: навстречу друг другу" (12+) в конце прошлой недели продолжила свою работу в столице Республике Корея городе Сеуле, сообщает корр.

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