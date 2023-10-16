"Литература Тихоокеанской России" пришла во всемирно известный университет Хангук в Сеуле

Международная программа VI фестиваля "Литература Тихоокеанской России" (6+, ЛиТР) в рамках форума "Литературные мосты: навстречу друг другу" (12+) в конце прошлой недели продолжила свою работу в столице Республике Корея городе Сеуле, сообщает корр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии