В Рязани без горячей воды остались 28 домов и 2 детсада

До 14 июля её не будет по следующим адресам: улица Каширина, дом №6; улица Октябрьская, дом №63а; Первомайский проспект, дом №19 (д/сад №20), №17; улица Павлова, дом №28 (д/сад №32), №12, №46; улица Введенская, дом №86, №86 корпус 1; улица Горького, дом №69, №80; улица Кольцова, дом №1; улица Ленина, дом №52; улица Пожалостина, дома №14/16, №19, №36 корпус 2, №40, №40 строение 1, №42, №42а; улица Почтовая, дом №63а; улица Семинарская, дом №19, №19 корпус 1, №19 корпус 2; улица Сенная, дом №1, №18; улица Соборная, дом №15а, №20, №20а, №23.