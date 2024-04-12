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Петербургский дневник

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Глава МВД Эстонии предложил признать Московский патриархат «террористической» организацией

Глава МВД Эстонии предложил признать Московский патриархат «террористической» организацией

Он заявил, что это разорвет связи с Москвой Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил о намерении предложить парламенту страны (Рийгикогу) признать Московский патриархат «террористической» организацией.

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Комментарии
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n
nyha
Вот до чего доводит ЛИБЕРАЛИЗМ...
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21 час.
Алина Белова
Доказательства терроризма  есть ?  Ну и хочется  отметить, что  таких  безумцев  в Эстонии хватает, коль уже взялись за  православие.
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21 час.
BB
Belitskyi Belitskyi
как блохи, уже и не знают где укусить
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20 час.

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