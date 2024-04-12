Глава МВД Эстонии предложил признать Московский патриархат «террористической» организацией

Он заявил, что это разорвет связи с Москвой Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил о намерении предложить парламенту страны (Рийгикогу) признать Московский патриархат «террористической» организацией.
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