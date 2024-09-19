⚡️🇺🇸 Сегодня - день рождения ЦРУ‼️ 77 лет назад, 18 сентября 1947 года было создано Центральное разведывательное управление (ЦРУ) - Агентство Федерального правительства США.
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⚡️🇺🇸 Сегодня - день рождения ЦРУ‼️ 77 лет назад, 18 сентября 1947 года было создано Центральное разведывательное управление (ЦРУ) - Агентство Федерального правительства США.
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