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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Царукян ответил Махачеву: «Он сказал увидимся? Ну, значит увидимся»

«Ислам сказал: «Скоро увидимся, парень?». Ну, значит, скоро увидимся, парень», − сказал легковес UFC Арман Царукян.

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